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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 18:54

Один из главарей "голодающей секты" умер от голода в Кении

Star: В тюрьме от голода умер один из создателей "голодающей секты" в Кении

Один из подозреваемых в создании религиозного культа в Кении Джума Буюка, которого задержали вместе с лидером секты пастором Полом Маккензи, скончался в тюрьме. Вероятнее всего, в результате голодовки, сообщила газета Star, ссылаясь на старшего прокурора.

"Осложнения произошли из-за голодания, но мы будем ждать вскрытия", приводит газета слова старшего прокурора Джами Ямина об умершем подозреваемом.

Погибший Джума Буюка входил в число 30 подозреваемых, которых задержали вместе с Маккензи. Кроме того, он был одним из тех заключённых, что устроили в тюрьме голодовку длиной в 10 дней. Здоровье ещё двоих подозреваемых ухудшилось тоже из-за голодовки — так считают местные полицейские.

По информации издания, подсчёт умерших от голода последователей секты продолжается, цифра пока что достигла отметки в 336 человек. Уточняется, что сегодня начнётся очередная фаза вскрытия эксгумированных тел.

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Мы уже писали о ситуации с "Благая весть" в Кении. На тот момент было известно о 67 погибших от голода членах секты.

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Юрий Лысенко
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