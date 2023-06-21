В Госдуме высоко оценили идею о новой льготе для молодых семей
Депутат Бессараб поддержала идею Минстроя о субсидировании аренды жилья молодым
Молодые семьи получат прекрасную возможность накопить деньги на покупку квартиры в ипотеку, если инициатива Минстроя по частичному субсидированию стоимости арендуемого жилья будет одобрена. Об этом телеканалу "360" заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
"Это хорошая инициатива. В отдельных регионах это уже опробованный эксперимент, который показал возможность молодых людей формировать, накапливать ежемесячный взнос на ипотечное кредитование", — уточнила она.
По её словам, муж и жена должны будут подтвердить, что им нет 35 лет, а также отсутствие задолженностей по коммунальным платежам. Депутат уверена, что мера положительно скажется на демографии, если станет элементом целого комплекса мер по поддержке молодых семей.
Напомним, в России разрабатывают программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодёжи — людям до 35 лет. Условием участия будет обязательство параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке — для приобретения квартиры в новостройке.
ТАСС / Артур Новосильцев