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21 июня, 16:09

Пироман с чёрным чулком на голове сжёг машину мэрии Ногинска, но оставил отпечатки пальцев

Неизвестный с чёрным чулком на голове сжёг машину администрации Ногинска

Мужчина с чёрным чулком на голове поджёг машину на территории здания администрации в подмосковном Ногинске. Об этом сообщил SHOТ.

Насколько сейчас известно, происшествие случилось вчера приблизительно в три часа ночи в центре оказания услуг на Советской улице в Богородском городском округе. Одетый в чёрную олимпийку, чёрные шорты и чёрный чулок, натянутый на голову, мужчина пробрался на территорию городской администрации, выбил стекло в автомобиле Haval и бросил горящий факел в салон. После этого он скрылся.

Возгорание удалось потушить прибывшим экстренным службам. На месте преступления обнаружили монтировку, упаковку из-под салфеток, а также следы обуви и отпечатки пальцев. Их изъяли для расследования. Автомобиль принадлежит ЦОУ Богородского городского округа. Проводится проверка, злоумышленника ищут.

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А вот ещё история про поджог в Ногинске: на днях там сгорел склад, где находилась мастерская по производству щёток, ущерб оборудованию которой составил порядка семи миллионов рублей. Владелец склада попал под подозрение в умышленном поджоге.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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