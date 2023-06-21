"Сбежавшего в США" Нагиева засекли на съёмочной площадке в Москве

Российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев работает над новым проектом — сегодня шоумена заметили с коллегами по съёмочной площадке в московском районе Тушино. Ассистентка звезды "Кухни" сообщила SHOT, что на кадрах действительно он. Однако название и направленность проекта, в котором принимает участие артист, держится в секрете — таковы условия контракта.

Дмитрия Нагиева увидели на съёмках в Тушино. Видео © SHOT

Нагиев ненадолго пропал с телеэкранов, из-за чего ряд СМИ сделал вывод о его отъезде из России. Они даже называли страну нахождения "беглеца" — США. Сам актёр это опровергал и объяснял исчезновение из-под камер всего лишь "творческим отпуском".