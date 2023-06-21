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21 июня, 16:18

"Сбежавшего в США" Нагиева засекли на съёмочной площадке в Москве

Дмитрия Нагиева заметили в московском Тушино на съёмках нового проекта

<p>Российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев работает над новым проектом — сегодня шоумена заметили с коллегами по съёмочной площадке в московском районе Тушино. Ассистентка звезды "Кухни" сообщила SHOT, что на кадрах действительно он. Однако название и направленность проекта, в котором принимает участие артист, держится в секрете — таковы условия контракта.

Дмитрия Нагиева увидели на съёмках в Тушино. Видео © SHOT

Нагиев ненадолго пропал с телеэкранов, из-за чего ряд СМИ сделал вывод о его отъезде из России. Они даже называли страну нахождения "беглеца" — США. Сам актёр это опровергал и объяснял исчезновение из-под камер всего лишь "творческим отпуском".

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Напомним, что в начале года коллегу Нагиева по ремейку "12 стульев" Дмитрия Назарова лишили главной роли из-за антироссийских публичных высказываний. Фильм выйдет в следующем году. Дмитрий Нагиев играет в нём в роль Остапа Бендера.

Ирина Фальке
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