Названо 5 причин снижения мужской силы и способы её восполнить

Мужчина от природы наделён решительностью, психической устойчивостью и силой, но если его организм теряет энергию, то происходит угасание всех мужских функций. Основательница международной корпорации Enhel Group, инновационной клиники РФ Enhel Medical Wellness Dome и эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель объяснила порталу "Страсти", какие факторы негативно влияют на сильный пол.

В первую очередь алкоголь и курение вызывают проблемы с сердцем и дыхательной системой. Это влечёт за собой нарушение гормонального баланса, что выражается в снижении тестостерона, облысении и наборе лишних килограммов. Неправильное питание приводит к дефициту нутриентов, а отсутствие в жизни спорта плохо сказывается на кровообращении и мышцах. В списке также плохой сон, который приводит к потере жизненного тонуса. И, наконец, постоянный стресс чреват сексуальной дисфункцией, предупредила специалист.

"Разнообразное питание, сон не менее семи-восьми часов в сутки, правильный питьевой режим, избавление от вредных привычек и регулярные физические нагрузки — обычные принципы ЗОЖ, которые помогут вернуть мужскую энергию", — посоветовала она.

По её мнению, мужчина должен тренировать в себе выдержку и спокойствие. Если накатывает тревожность и нервозность, следует заняться йогой или дыхательными практиками, но запускать проблему точно не стоит. Иначе серьёзно пострадает мужская гормональная система, заключила Энхель.