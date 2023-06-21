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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 17:03
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Бойцы "Ахмата" вручили Кадырову пулемёт из обломков снарядов ВСУ

Бойцы чеченского подразделения "Ахмат" передали главе республики Рамзану Кадырову муляж пулемёта от донецкого мастера. Об этом рассказал корреспондент Лайфа, который также присутствовал на фестивале "Беноевская весна" в Чечне, посвящённому культуре и национальным традициям региона.

Бойцы чеченского подразделения "Ахмат" подарили главе республики Рамзану Кадырову пулемёт. Видео © LIFE

"Мы знаем, какое участие вы принимаете в СВО, поэтому мы хотели бы вручить вам подарок, там тоже написано "Ахмат" — сила", — обратился военный к Кадырову.

На публикуемых Лайфом кадрах видно, как после этих слов на сцену выносят полуметровую металлическую скульптуру: это пулемёт, устремлённый вверх. Как пояснили бойцы, он сделан из обломков снарядов, которыми ВСУ обстреливают ДНР. Донецкий мастер сделал подарок специально для Кадырова, в свободное время он часто создаёт фигурки из остатков ракет и техники противника. Чеченский лидер поблагодарил солдат и автора скульптуры, а также добавил, что это символ борьбы с врагом: "Дай нам пулемёт, и мы будем стрелять из него".

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об увеличении потока добровольцев в зону проведения специальной военной операции. По его словам, желающих пополнить ряды спецназа "Ахмат" становится всё больше.

Пресс-выезд в Чечню организовал федеральный информационно-политический журнал "Персона страны" и Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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