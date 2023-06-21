Бойцы "Ахмата" вручили Кадырову пулемёт из обломков снарядов ВСУ

"Мы знаем, какое участие вы принимаете в СВО, поэтому мы хотели бы вручить вам подарок, там тоже написано "Ахмат" — сила", — обратился военный к Кадырову.

На публикуемых Лайфом кадрах видно, как после этих слов на сцену выносят полуметровую металлическую скульптуру: это пулемёт, устремлённый вверх. Как пояснили бойцы, он сделан из обломков снарядов, которыми ВСУ обстреливают ДНР. Донецкий мастер сделал подарок специально для Кадырова, в свободное время он часто создаёт фигурки из остатков ракет и техники противника. Чеченский лидер поблагодарил солдат и автора скульптуры, а также добавил, что это символ борьбы с врагом: "Дай нам пулемёт, и мы будем стрелять из него".