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21 июня, 14:40

Лайф узнал о судьбе принадлежащего Кадырову коня Зазу, которого вернули в Чечню с Украины

Глава администрации Кадырова: Конь Зазу вернулся в Чечню "не в лучшем состоянии"

Руководитель Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов рассказал Лайфу о состоянии коня Зазу, принадлежащего руководителю региона Рамзану Кадырову. В ходе фестиваля "Беноевская весна", который проходит в селе Беной Ножай-Юртовского района республики, он заявил, что домой жеребец вернулся не в самом лучшем состоянии, однако специалисты создали все необходимые условия и добились значительного прогресса.

Галас Таймасханов рассказал Лайфу о состоянии вернувшегося в Чечню жеребца Зазу. Видео © LIFE

"Вернули, я вам скажу, у нас специалисты есть, не в очень хорошем состоянии, но лошадь себя сейчас чувствует очень хорошо, условия созданы, она развивается. Это одна из любимых лошадей нашего главы Чеченской Республики", сообщил он.

Однако на спортивной деятельности Зазу, отметил Таймасханов, придётся поставить крест из-за его большого возраста. Зато на участие в селекции у жеребца, напротив, есть все шансы. Сейчас животное находится на "заслуженной пенсии", добавил Таймасханов.

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Напомним, в 2014 году на жеребца Зазу были наложены санкции, из-за чего он на долгое время расстался со своим хозяином и остался в Чехии. А 4 марта стало известно о его исчезновении. Как сообщили в полиции страны, похититель открыл вольер и увёл животное. Однако в мае Рамзан Кадыров заявил о возвращении Зазу в Чеченскую Республику и рассказал, что жеребца удалось вернуть бесплатно: представители украинских спецслужб поссорились между собой в момент передачи, чем воспользовалась чеченская сторона и просто увела коня.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Kadyrov_95

Матвей Константинов
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