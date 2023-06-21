Лайф узнал о судьбе принадлежащего Кадырову коня Зазу, которого вернули в Чечню с Украины

Руководитель Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов рассказал Лайфу о состоянии коня Зазу, принадлежащего руководителю региона Рамзану Кадырову. В ходе фестиваля "Беноевская весна", который проходит в селе Беной Ножай-Юртовского района республики, он заявил, что домой жеребец вернулся не в самом лучшем состоянии, однако специалисты создали все необходимые условия и добились значительного прогресса.

Галас Таймасханов рассказал Лайфу о состоянии вернувшегося в Чечню жеребца Зазу. Видео © LIFE

"Вернули, я вам скажу, у нас специалисты есть, не в очень хорошем состоянии, но лошадь себя сейчас чувствует очень хорошо, условия созданы, она развивается. Это одна из любимых лошадей нашего главы Чеченской Республики", — сообщил он.

Однако на спортивной деятельности Зазу, отметил Таймасханов, придётся поставить крест из-за его большого возраста. Зато на участие в селекции у жеребца, напротив, есть все шансы. Сейчас животное находится на "заслуженной пенсии", добавил Таймасханов.