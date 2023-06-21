Верхний Ларс на границе России и Грузии решили разгрузить с помощью умных сканеров

На Верхнем Ларсе планируют внедрить технологию "интеллектуального пункта пропуска", что позволит ускорить процесс выпуска автомобильного транспорта через КПП. Об этом Лайфу сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов.

Он объяснил, что физическое расширение пункта пропуска за счёт увеличения количества полос невозможно. Тем не менее проблему могут решить технологии, которые позволят поднять пропускную способность с помощью автоматического сканирования. В перспективе для этого может использоваться искусственный интеллект.

"Это интернет вещей, это цифровизация, это умные сканеры, это автоматическое сканирование весовых и габаритных показателей машин, сканирование номерных знаков, автоматическое закачивание их в системы контролирующих органов и дальше — работа с ними системы управления рисками", — разъяснил Давыдов.

Пункт пропуска Верхний Ларс, который находится в Северной Осетии на границе РФ и Грузии, недавно расширили до 39 полос. Сейчас это самый загруженный КПП на транспортном коридоре "Север – Юг" — за несколько последних месяцев ему нередко доводилось пропускать свыше 1000 автомобилей в сутки.