Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой с бомбомётами

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг слухи из украинских пабликов о том, что в море у Севастополя был сбит какой-то объект и слышны взрывы. Сообщение опубликовано в его личном Telegram-канале.

Глава города объяснил причину громких звуков — в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова провели тренировку по противоподводной диверсионной обороне. В ходе тренировки использовались реактивные бомбомёты.

"В городе все спокойно", — подчеркнул Развозжаев в своём сообщении.