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21 июня, 18:32

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой с бомбомётами

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг слухи из украинских пабликов о том, что в море у Севастополя был сбит какой-то объект и слышны взрывы. Сообщение опубликовано в его личном Telegram-канале.

Глава города объяснил причину громких звуков — в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова провели тренировку по противоподводной диверсионной обороне. В ходе тренировки использовались реактивные бомбомёты.

"В городе все спокойно", подчеркнул Развозжаев в своём сообщении.

В Севастополе восстановили электроснабжение после аварийного отключения

В Севастополе восстановили электроснабжение после аварийного отключения

К сожалению, без взрывов сегодня не обошлось. В пятом округе Парижа взрыв обрушил жилой дом. Предварительная версия — взорвался газ.

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www.dogswar.ru

Юрий Лысенко
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