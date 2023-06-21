Представитель Миранчука: Переговоры "Аталанты" и "Торино" приостановлены

Менеджер по коммуникациям в организации GG11 Мирко Левати, представляющий интересы российского футболиста Алексея Миранчука, заявил, что переговоры между "Аталантой", которой принадлежит полузащитник, и "Торино", где он выступал на правах аренды, по новому соглашению приостановлены. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Пока что между "Аталантой" и "Торино" всё приостановилось. Нет никакой новой информации, которую можно было бы сказать", — заметил Левати.

Клуб "Торино" взял 27-летнего Алексея Миранчука в аренду летом 2022 года. В прошедшем сезоне футболист сыграл в 29 матчах Серии А, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач. Контракт Алексея с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года.