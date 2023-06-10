Полузащитник "Торино" Миранчук сделал предложение своей девушке

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, выступающий на правах аренды за "Торино", сделал предложение своей девушке Елене Максимовой. Об этом она сообщила в соцсетях, опубликовав фотографию с обручальным кольцом.

Алексей и Елена встречаются уже несколько лет. Когда в 2020 году футболист перешёл в "Аталанту", девушка отправилась в Италию вместе с ним и там продолжила обучаться маркетингу.

Аренда Миранчука в "Торино" заканчивается 30 июня. До лета 2024 года права на него принадлежат "Аталанте".