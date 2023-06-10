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10 июня, 01:17

Полузащитник "Торино" Миранчук сделал предложение своей девушке

<p>Елена Максимова с кольцом и Алексей Миранчук. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / bamsbams</p>

Елена Максимова с кольцом и Алексей Миранчук. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / bamsbams

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, выступающий на правах аренды за "Торино", сделал предложение своей девушке Елене Максимовой. Об этом она сообщила в соцсетях, опубликовав фотографию с обручальным кольцом.

Алексей и Елена встречаются уже несколько лет. Когда в 2020 году футболист перешёл в "Аталанту", девушка отправилась в Италию вместе с ним и там продолжила обучаться маркетингу.

Аренда Миранчука в "Торино" заканчивается 30 июня. До лета 2024 года права на него принадлежат "Аталанте".

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Лариса Сафронова
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