Кеннеди-младший считает, что Байден свёл общение с Россией к обмену угрозами

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за то, что тот превратил дипломатические контакты с Россией к обмену угрозами и оскорблениями, и привёл в пример политику своего дяди — Джона Кеннеди, который во время холодной войны общался с советским лидером Никитой Хрущёвым.

"Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди — с Хрущёвым, Никсон — с Брежневым, Рейган — с Горбачёвым. Может, Байден встретится с Путиным?" — заявил Кеннеди-младший.

Политик отметил, что у Штатов сейчас извращённое и отчаявшееся представление о России. Принимать конфликт как неизбежность стало краеугольным камнем внешней политики Вашингтона, уверен он.