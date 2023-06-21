Кеннеди-младший считает, что Байден свёл общение с Россией к обмену угрозами
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за то, что тот превратил дипломатические контакты с Россией к обмену угрозами и оскорблениями, и привёл в пример политику своего дяди — Джона Кеннеди, который во время холодной войны общался с советским лидером Никитой Хрущёвым.
"Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди — с Хрущёвым, Никсон — с Брежневым, Рейган — с Горбачёвым. Может, Байден встретится с Путиным?" — заявил Кеннеди-младший.
Политик отметил, что у Штатов сейчас извращённое и отчаявшееся представление о России. Принимать конфликт как неизбежность стало краеугольным камнем внешней политики Вашингтона, уверен он.
Напомним, ранее кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон превратил Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых парней и мужчин. Политик также отметил, что Пентагон эти данные тщательно скрывает.