CNN: Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона Тейшейра не признал вину

Бывший сотрудник разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра, обвиняемый в организации утечек секретных материалов из Пентагона, не признал себя виновным в суде Бостона. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным издания, 21-летний фигурант не согласился ни с одним из шести пунктов обвинения. По мнению его адвокатов, их клиент не ожидал, что размещённая им в сети Discord информация будет распространяться в Интернете, они обвинили прокуратуру в преувеличении опасности, которую он представляет для нацбезопасности. Следующее слушание назначено на 9 августа.