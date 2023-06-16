Жюри присяжных выдвинуло Тейшейре обвинения по делу об утечке секретных данных
Большое жюри присяжных суда в Бостоне выдвинуло обвинения по шести пунктам военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Дугласу Тейшейре после слива секретных материалов. Документ опубликован в электронной базе окружного суда штата Массачусетс.
Согласно заключению, Тейшейра раскрыл "информацию о предоставлении оборудования Украине, пути его передачи и способов использования", обнародовал содержание "правительственного документа о статусе конфликта между Россией и Украиной", в котором были "чувствительные разведданные США", а также информацию об изменениях внешней и экономической политики зарубежных стран. По каждому из шести пунктов обвинения фигурант может получить до десяти лет тюрьмы и до 250 тысяч долларов штрафа.
Генпрокурор Меррик Гарланд заявил, что Тейшейра распространил секретную оборонную информацию, к которой ему доверили доступ, среди пользователей соцсети, хотя понимал, что не имеет права делать это.
Напомним, 14 апреля 2023 года пилоту ВВС США Тейшейре предъявили обвинение в сливе секретов Пентагона. Также СМИ сообщили, что Тейшейра был "удручён" из-за конфликта между Россией и Украиной. Такой вывод представители прессы сделали после беседы со знакомыми 21-летнего лётчика. Один из них пояснил, что подозреваемый начал выкладывать секретные документы Пентагона примерно в феврале 2022 года — сразу после начала российской специальной военной операции.