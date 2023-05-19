Обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона оставили под стражей
Reuters: Суд в США оставил под стражей обвиняемого в утечках из Пентагона
Американский суд оставил под стражей до начала разбирательства 21-летнего рядового ВВС США Джека Тейшейра, который обвиняется в утечках секретных документов Пентагона. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на судебное постановление.
"Судья США постановил оставить под стражей в федеральном заключении военного [Джека Тейшейру], пока он ожидает суда по обвинению в нарушении Закона о шпионаже", — пишет газета.
Защита ходатайствовала на домашнем аресте для обвиняемого, но просьба была отклонена. Дата следующего заседания суда по данному делу не сообщается.
Напомним, 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по подозрению в сливе секретных данных Пентагона. В них содержались данные о ситуации на Украине.