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19 мая, 20:08

Обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона оставили под стражей

Reuters: Суд в США оставил под стражей обвиняемого в утечках из Пентагона

Американский суд оставил под стражей до начала разбирательства 21-летнего рядового ВВС США Джека Тейшейра, который обвиняется в утечках секретных документов Пентагона. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на судебное постановление.

"Судья США постановил оставить под стражей в федеральном заключении военного [Джека Тейшейру], пока он ожидает суда по обвинению в нарушении Закона о шпионаже", — пишет газета.

Защита ходатайствовала на домашнем аресте для обвиняемого, но просьба была отклонена. Дата следующего заседания суда по данному делу не сообщается.

Обвиняемый в утечке секретных данных Тейшейра неоднократно получал выговоры

Обвиняемый в утечке секретных данных Тейшейра неоднократно получал выговоры

Напомним, 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по подозрению в сливе секретных данных Пентагона. В них содержались данные о ситуации на Украине.

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WSJ

Оксана Попова
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