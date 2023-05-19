Обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона оставили под стражей

Американский суд оставил под стражей до начала разбирательства 21-летнего рядового ВВС США Джека Тейшейра, который обвиняется в утечках секретных документов Пентагона. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на судебное постановление.

"Судья США постановил оставить под стражей в федеральном заключении военного [Джека Тейшейру], пока он ожидает суда по обвинению в нарушении Закона о шпионаже", — пишет газета.