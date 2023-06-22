Британец надругался над детёнышем чайки и отправился в тюрьму

Насилие произошло на одной из улиц Сандерленда в августе 2022 года и попало на камеру видеонаблюдения. 40-летний Дэвид Ли вступил в половой акт с чайкой, стоя на коленях и удерживая её между ног, после чего отшвырнул птицу в сторону и пошёл по своим делам. Арестовали мужчину в ближайшей закусочной. Он попытался убедить правоохранителей, что пытался помочь чайке, так как считал, что она ранена. Якобы искал номер телефона ветеринара. Однако полицейские выяснили, что во время инцидента он смотрел порнографию.