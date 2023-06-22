У Посольства России в Стокгольме появилась остановка "Площадь Свободной Украины"

В Стокгольме сменили название автобусной остановки, расположенной рядом с Посольством России. Теперь остановочный пункт "Фюрверкарбаккен" ("Фейерверковый холм") называется "Площадь Свободной Украины". Об этом сообщила председатель правления региона Аида Хаджиалич.

"Это станет чётким сигналом, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Украину", — цитирует телеканал SVT слова председателя правления.

Напомним, в мае 2022 года власти Стокгольма установили табличку с надписью "Площадь Свободной Украины" в парке Мариебергспаркен, который находится рядом с Посольством России.