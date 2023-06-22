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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 02:24

У Посольства России в Стокгольме появилась остановка "Площадь Свободной Украины"

В Стокгольме сменили название автобусной остановки, расположенной рядом с Посольством России. Теперь остановочный пункт "Фюрверкарбаккен" ("Фейерверковый холм") называется "Площадь Свободной Украины". Об этом сообщила председатель правления региона Аида Хаджиалич.

"Это станет чётким сигналом, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Украину", цитирует телеканал SVT слова председателя правления.

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Напомним, в мае 2022 года власти Стокгольма установили табличку с надписью "Площадь Свободной Украины" в парке Мариебергспаркен, который находится рядом с Посольством России.

Ранее Лайф писал, что улицу Льва Толстого во Львове переименовали в честь священнослужителя Гузара. О решении сообщил губернатор региона Максим Козицкий.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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