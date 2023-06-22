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22 июня, 00:26

Всемирный банк объявил о выделении 1,75 млрд долларов Украине

Всемирный банк объявил о предоставлении новой помощи Украине — в размере 1,75 миллиарда долларов. Об этом говорится в распространённом заявлении регулятора.

В сумму входит кредит от самого финучреждения под гарантии Великобритании (500 миллионов долларов), грант США (1,25 миллиарда) и грант Финляндии (15 миллионов). Средства должны пойти на здравоохранение, образование, выплату пенсий, соцпомощь и зарплату сотрудникам.

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А ранее Лайф писал, что Украина в скором времени может получить очередной пакет финансовой помощи от Евросоюза. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, на этот раз его размер составит 50 миллиардов евро.

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Лариса Сафронова
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