Всемирный банк объявил о выделении 1,75 млрд долларов Украине

Всемирный банк объявил о предоставлении новой помощи Украине — в размере 1,75 миллиарда долларов. Об этом говорится в распространённом заявлении регулятора.

В сумму входит кредит от самого финучреждения под гарантии Великобритании (500 миллионов долларов), грант США (1,25 миллиарда) и грант Финляндии (15 миллионов). Средства должны пойти на здравоохранение, образование, выплату пенсий, соцпомощь и зарплату сотрудникам.