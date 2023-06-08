Всемирный банк оценит ущерб в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС

Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области имеет серьёзные последствия, заявила управляющий директор Всемирного банка (ВБ) по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде. По ее словам, ВБ проведёт оценку ущерба, причинённого разрушением станции.

"Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом", — написала она в твиттере.