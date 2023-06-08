Всемирный банк оценит ущерб в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС
Всемирный банк проведёт оценку ущерба в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС
Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области имеет серьёзные последствия, заявила управляющий директор Всемирного банка (ВБ) по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде. По ее словам, ВБ проведёт оценку ущерба, причинённого разрушением станции.
"Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом", — написала она в твиттере.
Бьерде также заявила, что банк в оперативном порядке проведёт оценку ущерба, причинённого разрушением гидроэлектростанции.
Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.
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