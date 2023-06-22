В Иньчуане при взрыве газового баллона в ресторане погиб 31 человек

В Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая в результате взрыва баллона со сжиженным газом погибло более 30 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

В Китае 31 человек погиб при взрыве газового баллона в ресторане. Видео © twitter.com / China_Fact

ЧП произошло накануне трёхдневного фестиваля лодок-драконов, когда многие в Китае выходят на улицу пообщаться с друзьями. В одном из ресторанов города Иньчуань — административного центра Нинся-Хуэйского автономного района — в среду в 20:40 местного времени (15:40 мск) произошёл взрыв из-за утечки сжиженного нефтяного газа. В результате 31 человек погиб, семеро пострадавших доставлены в ближайшую больницу, состояние одного из них критическое.

Министерство по чрезвычайным ситуациям заявило, что пожарно-спасательные службы направили более 100 человек и 20 транспортных средств на место происшествия после взрыва. Местные власти потребовали организовать всесторонние поисково-спасательные действия, оказать надлежащую помощь раненым и максимально сократить число жертв. Спасательные работы завершились утром в четверг.

После случившегося председатель КНР Си Цзиньпин поручил устранить риски и ужесточить контроль за безопасностью на ключевых объектах, сообщило Центральное телевидение Китая.