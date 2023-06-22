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22 июня, 03:56

В жилом доме Киева взорвался газ, спасатели обнаружили тело погибшего

<p>Пострадавший от взрыва газа дом в Киеве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/dsns_telegram/17961" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДСНС України</a></p>

Пострадавший от взрыва газа дом в Киеве. Обложка © t.me / ДСНС України

Один человек погиб и два пострадали в результате взрыва в 16-этажном жилом доме в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

По данным ведомства, в одной из квартир произошёл взрыв газа. В результате разрушено четыре квартиры, ещё 16 получили повреждения. Пожарные тушат возгорание.

"В результате взрыва в Днепровском районе столицы горит 16-этажное здание. Все специалисты работают на месте. В настоящее время два человека госпитализированы", — написал мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

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Ранее Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе Киева. Это произошло после того, как была объявлена воздушная тревога.

Юлия Коновалова
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