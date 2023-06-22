В жилом доме Киева взорвался газ, спасатели обнаружили тело погибшего
Пострадавший от взрыва газа дом в Киеве. Обложка © t.me / ДСНС України
Один человек погиб и два пострадали в результате взрыва в 16-этажном жилом доме в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.
По данным ведомства, в одной из квартир произошёл взрыв газа. В результате разрушено четыре квартиры, ещё 16 получили повреждения. Пожарные тушат возгорание.
"В результате взрыва в Днепровском районе столицы горит 16-этажное здание. Все специалисты работают на месте. В настоящее время два человека госпитализированы", — написал мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
Ранее Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе Киева. Это произошло после того, как была объявлена воздушная тревога.