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22 июня, 04:04

Арнор Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА и перешёл в "Блэкберн"

<p>Сигурдссон стал игроком "Блэкберна". Обложка © <a href="https://www.rovers.co.uk/news/2023/june/21/arnor-arrives-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rovers.co.uk</a></p>

Сигурдссон стал игроком "Блэкберна". Обложка © rovers.co.uk

Исландский полузащитник Арнор Сигурдссон вновь приостановил контракт с ЦСКА и стал игроком английского "Блэкберна". Об этом сообщается на сайте команды.

24-летний футболист подписал контракт до конца следующего сезона.

Это уже второй раз, когда Сигурдссон приостанавливает контракт с московским клубом, которому принадлежат права на игрока. В минувшем сезоне он выступал за "Норрчёпинг".

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Артур Лапсаков
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