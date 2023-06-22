Арнор Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА и перешёл в "Блэкберн"
Сигурдссон стал игроком "Блэкберна". Обложка © rovers.co.uk
Исландский полузащитник Арнор Сигурдссон вновь приостановил контракт с ЦСКА и стал игроком английского "Блэкберна". Об этом сообщается на сайте команды.
24-летний футболист подписал контракт до конца следующего сезона.
Это уже второй раз, когда Сигурдссон приостанавливает контракт с московским клубом, которому принадлежат права на игрока. В минувшем сезоне он выступал за "Норрчёпинг".
Ранее Лайф писал, что ЦСКА начал обсуждать с Кучаевым его новый контракт. Футболист выступает за армейцев с 2017 года.