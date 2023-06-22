В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система ПВО
Несколько взрывов слышали жители города Мелитополя Запорожской области. Как сообщают местные власти, в районе населённого пункта сработала система противовоздушной обороны.
"В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО. Подробности уточняются", — говорится в сообщении.
О работе ПВО также сообщил и руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, система "отработала успешно".
Накануне сообщалось, что Войска противовоздушной обороны РФ успешно отработали по украинскому беспилотнику, который залетел на территорию Белгородской области позавчера вечером.
ТАСС / Сергей Мальгавко