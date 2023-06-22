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22 июня, 06:30

В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система ПВО

Несколько взрывов слышали жители города Мелитополя Запорожской области. Как сообщают местные власти, в районе населённого пункта сработала система противовоздушной обороны.

"В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО. Подробности уточняются", — говорится в сообщении.

О работе ПВО также сообщил и руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, система "отработала успешно".

Накануне сообщалось, что Войска противовоздушной обороны РФ успешно отработали по украинскому беспилотнику, который залетел на территорию Белгородской области позавчера вечером.

ПВО сбила дрон самолётного типа в районе села Тулянка в Белгородской области

ПВО сбила дрон самолётного типа в районе села Тулянка в Белгородской области

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Максим Плетнёв
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