К тушению пожара на рынке в Ростовской области привлекли вертолёт Ми-8
Пожар на складе с электротехникой на рынке в Ростовской области локализован
К ликвидации пожара на складе с электротехникой на рынке "Классик" в посёлке Янтарный Ростовской области привлекли вертолёт Южного АСЦ с водосливным устройством. Кадры с места оказались в распоряжении Лайфа.
Ликвидация пожара на рынке "Классик" в Ростовской области с помощью вертолёта. Видео © LIFE
Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, вертолёт Ми-8 осуществил десять сбросов воды по три тонны. Усилиями пожарных в 9:50 по местному времени возгорание удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров.
Напомним, огонь начал распространяться на складе с посудой и техникой. К тушению пожара было привлечено свыше 60 человек, а также были задействованы более 20 единиц техники и пожарный поезд. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки.
LIFE