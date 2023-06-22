К тушению пожара на рынке в Ростовской области привлекли вертолёт Ми-8

К ликвидации пожара на складе с электротехникой на рынке "Классик" в посёлке Янтарный Ростовской области привлекли вертолёт Южного АСЦ с водосливным устройством. Кадры с места оказались в распоряжении Лайфа.

Ликвидация пожара на рынке "Классик" в Ростовской области с помощью вертолёта. Видео © LIFE

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, вертолёт Ми-8 осуществил десять сбросов воды по три тонны. Усилиями пожарных в 9:50 по местному времени возгорание удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров.