ФСБ задержала диверсантов в Мелитополе, готовивших теракт на ж/д путях
В Мелитополе задержаны украинские диверсанты, которые совершали покушения на чиновников и собирались взорвать железную дорогу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области", — говорится в заявлении ведомства.
Злоумышленники использовали самодельные взрывные устройства, в результате их действий несколько лиц оказались ранены, один человек погиб. ФСБ выяснила, что диверсанты готовили теракт на железнодорожных путях, где проходили составы с военной техникой ВС РФ.
Бомбу участникам преступной группировки должны были передать представители СБУ, положив её в тайник. В момент, когда подозреваемые изымали взрывное устройство из схрона, их удалось задержать. Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Содействие террористической деятельности".
Ранее сообщалось, что диверсанты подожгли три релейных шкафа вдоль железнодорожных путей в Москве. Огонь оперативно потушили, на график движения поездов инцидент не повлиял.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ