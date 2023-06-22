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22 июня, 08:24

Запорожские диверсанты признались в подготовке покушения на главу крупного предприятия

Задержанные в Мелитополе украинские диверсанты готовили покушение на руководителя крупного предприятия в Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, публикуя кадры допроса злоумышленников, в числе которых оказались женщины.

Одна из них рассказала, что по заданию СБУ осуществляла наблюдение за потенциальной жертвой и всю полученную информацию передавала через посредников украинским спецслужбам для того, чтобы в дальнейшем "выбрать место и способ подрыва". Имя человека, за которым велась слежка для дальнейшего покушения, в ходе допроса не прозвучало.

Другая задержанная диверсантка призналась, что также передавала украинским кураторам сведения о передвижении железнодорожных составов, а ещё выступила в качестве курьера, доставив взрывное устройство на место дальнейшей диверсии.

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Ранее Лайф сообщал, что в Мелитополе были задержаны украинские диверсанты, которые совершали покушения на чиновников и собирались взорвать железную дорогу. Бомбу участникам преступной группировки должны были передать представители СБУ, положив её в тайник. В момент, когда подозреваемые изымали взрывное устройство из схрона, их удалось задержать. Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Содействие террористической деятельности".

Обложка ©

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Марина Калегина
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