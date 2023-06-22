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22 июня, 09:55

Шойгу: К концу июня завершится формирование резервных армий ВС России

Формирование резервов ВС России завершится к концу июня, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности. По его словам, для этих нужд уже поставлено 3786 единиц техники.

"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков — в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идёт всё планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии. И в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", сказал он и добавил, что пять полков оснащены техникой и личным составом уже на 60%.

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Также, по словам Сергея Шойгу, в ряды ВС России уже набрано 114 тысяч военнослужащих по контракту и 52 тысячи добровольцев. Причём ежедневно на службу поступают 1336 человек, что эквивалентно полку.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Матвей Константинов
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