Шойгу: К концу июня завершится формирование резервных армий ВС России
Формирование резервов ВС России завершится к концу июня, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности. По его словам, для этих нужд уже поставлено 3786 единиц техники.
"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков — в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идёт всё планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии. И в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — сказал он и добавил, что пять полков оснащены техникой и личным составом уже на 60%.
Также, по словам Сергея Шойгу, в ряды ВС России уже набрано 114 тысяч военнослужащих по контракту и 52 тысячи добровольцев. Причём ежедневно на службу поступают 1336 человек, что эквивалентно полку.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий