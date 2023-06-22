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22 июня, 10:19

В России появится собственное производство силиконовых имплантов

SHOT: В России строят первый завод силиконовых имплантов

В России строят первый завод по производству силиконовых имплантов. По данным SHOT, работы уже начались, а делать продукцию будут из сырья, ввезённого в страну по параллельному импорту. Ожидается, что предприятие, которое обеспечит нашей стране "силиконовый суверенитет", будет запущено к 2025–2026 годам.

При этом пластические хирурги смогли преодолеть не все проблемы: из-за отказа американцев сотрудничать с российскими коллегами в вопросах обслуживания оборудования и поставок расходников в РФ сократилось число операций по липосакции. Однако это также помогает решить параллельный импорт.

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Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что Россия и весь мир столкнулись с "силиконовой проблемой". По словам звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова, большая часть необходимого для производства имплантов материала уходит на нужды военной промышленности.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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