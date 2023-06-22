В России появится собственное производство силиконовых имплантов

В России строят первый завод по производству силиконовых имплантов. По данным SHOT, работы уже начались, а делать продукцию будут из сырья, ввезённого в страну по параллельному импорту. Ожидается, что предприятие, которое обеспечит нашей стране "силиконовый суверенитет", будет запущено к 2025–2026 годам.

При этом пластические хирурги смогли преодолеть не все проблемы: из-за отказа американцев сотрудничать с российскими коллегами в вопросах обслуживания оборудования и поставок расходников в РФ сократилось число операций по липосакции. Однако это также помогает решить параллельный импорт.