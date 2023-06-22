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Опубликовано 22 июня 2023, 10:14

В Запорожье прознали сроки и направление новой фазы контрнаступления ВСУ

Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу контрнаступления к саммиту НАТО

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов узнал о подготовке украинской армии к новой фазе контрнаступления на линии фронта в Запорожской области. По его данным, приурочить его планируется к июльскому саммиту НАТО.

"Украинские войска, потерпев неудачи и понеся большие потери, провели перегруппировку и готовятся к новой фазе контрнаступления, провести которое планируется до середины июля, когда состоится саммит НАТО по Украине. Они пока сохраняют наступательный потенциал и берегут основные резервы. Основная битва нас ждёт впереди", — предупредил Рогов в беседе с РИА "Новости".

Согласно некоторым сведениям, которые уже просочились в СМИ, командование ВСУ рассматривает возможность контратаки с нового направления — со стороны правого берега Днепра по пересохшему Каховскому водохранилищу. Форсирование реки представляется Киеву более лёгкой задачей, потому что водной глади стало меньше и соответственно времени на переход понадобится меньше, считает Рогов.

На дне Каховского водохранилища нашли черепа в касках
На дне Каховского водохранилища нашли черепа в касках

О том, что ВСУ могут начать контрнаступление через пересохшее Каховское водохранилище, ранее рассказали в Германии. Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке объяснил, что солдаты и даже, возможно, гусеничная техника уже сейчас якобы могут пройти по высохшему дну.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Андрей Бражников
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