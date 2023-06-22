Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов узнал о подготовке украинской армии к новой фазе контрнаступления на линии фронта в Запорожской области. По его данным, приурочить его планируется к июльскому саммиту НАТО.

"Украинские войска, потерпев неудачи и понеся большие потери, провели перегруппировку и готовятся к новой фазе контрнаступления, провести которое планируется до середины июля, когда состоится саммит НАТО по Украине. Они пока сохраняют наступательный потенциал и берегут основные резервы. Основная битва нас ждёт впереди", — предупредил Рогов в беседе с РИА "Новости".

Согласно некоторым сведениям, которые уже просочились в СМИ, командование ВСУ рассматривает возможность контратаки с нового направления — со стороны правого берега Днепра по пересохшему Каховскому водохранилищу. Форсирование реки представляется Киеву более лёгкой задачей, потому что водной глади стало меньше и соответственно времени на переход понадобится меньше, считает Рогов.