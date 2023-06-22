Зеленский запретил ввозить на Украину книги из двух стран

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал законопроект, который запрещает ввоз в страну издательской продукции из России и Белоруссии. Запрет также будет действовать на книги с произведениями за авторством граждан России.

"Подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся (России — Прим. Лайфа), Республики Беларусь", —сообщил президент Украины в своём телеграмм-канале.

Зеленский уточнил, что содержание законопроекта было направлено в институты ЕС для оценки. Там проверят, насколько документ соответствует международному праву с точки зрения защиты прав меньшинств, в частности, языковых. Это один из пунктов, который Украина должна выполнить, чтобы получить членство в ЕС.