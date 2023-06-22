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22 июня, 10:36

Зеленский запретил ввозить на Украину книги из двух стран

Президент Украины Зеленский утвердил запрете ввоза книг из РФ и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал законопроект, который запрещает ввоз в страну издательской продукции из России и Белоруссии. Запрет также будет действовать на книги с произведениями за авторством граждан России.

"Подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся (России Прим. Лайфа), Республики Беларусь",сообщил президент Украины в своём телеграмм-канале.

Зеленский уточнил, что содержание законопроекта было направлено в институты ЕС для оценки. Там проверят, насколько документ соответствует международному праву с точки зрения защиты прав меньшинств, в частности, языковых. Это один из пунктов, который Украина должна выполнить, чтобы получить членство в ЕС.

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Вчера президент Украины оценил успехи контрнаступления ВСУ. По его словам, прогресс оказался медленнее, чем "хотелось бы". К этому он добавил, что не планирует идти на поводу третьих сторон и будет руководить наступлением, как сам пожелает.

Обложка ©

Getty Images / Roman Pilipey

Юрий Лысенко
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