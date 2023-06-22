ФСБ сообщило о причастности трёх жителей Подмосковья к гибели Зои Космодемьянской

В ФСБ раскрыли данные о причастности трёх жителей села Петрищево Московской области к гибели легендарной женщины-красноармейца Зои Космодемьянской. Об этом сообщает газета "Вести Подмосковья".

Одним из фигурантов был Семён Свиридов. Именно он обнаружил Космодемьянскую, выполняющую боевое задание, и сообщил о ней фашистам. В начале расследования мужчина утверждал, что не выполнял для немцев никаких поручений, однако его показания были полны несостыковок и опровергались свидетельствами других жителей деревни. На допросе 29 мая 1942 года Свиридов сознался, что стремился услужить немцам, потому что не верил в победу Красной Армии. Его признали виновным в измене Родине, расстреляли и конфисковали всё имущество.

Также после казни Космодемьянской арестовали Федосью Солину и Аграфену Смирнову. Их обеих обвинили в том, что они участвовали в издевательствах над пленённой немцами партизанкой. Каждая из женщин, как и Свиридов, поначалу пытались убедить трибунал в том, что они никак не вредили пойманной немцами Зое, но следствию удалось доказать обратное. Обе были признаны виновными и расстреляны.

Стоит отметить, что уже в девяностых годах всех троих фигурантов уголовных дел из Петрищево пытались реабилитировать по закону "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18.10.1991 года. Защитники Свиридова, Смирнова и Солиной приводят в качестве аргумента то, что эти троё пытались защитить своё имущество от поджога, а не оказывали помощь немцам. Суд отказал в реабилитации каждому из них.