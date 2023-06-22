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22 июня, 11:45

Россия и Китай могут создать собственный аналог "Оскара"

Россия предложила Китаю создать евразийский аналог "Оскара" с киноакадемией

<p>23-е заседание подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/olga_b_lyubimova/3171" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ольга Любимова</a></p>

23-е заседание подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Обложка © Telegram / Ольга Любимова

Россия и Китай могут создать аналог "Оскара" — Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Об этом сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова по итогам 23-го заседания подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Китай — одна из ведущих стран в сфере производства фильмов, и нам важна его поддержка в этой инициативе," — отметила она в своём телеграм-канале.

Впервые за последние три года встреча прошла в Хэйхэ в очном формате, а участие в мероприятии принял большой представительский состав. В ходе заседания стороны обсудили значимость проведения первого Российско-китайского библиотечного форума 24–25 июля 2023 года в Москве, обменных фестивалей культуры. Министр также отметила, что в ближайших планах подготовка программы событий Дорожной карты российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года.

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Кстати, ранее глава китайского МИД Цинь Ган заявлял, что отношения Пекина и Москвы превосходят такие устаревшие модели, как "игра с нулевой суммой и противостояние блоков". Он подчеркнул, что связь двух государств не несёт угрозы другим странам, "не подвержена вмешательству и провокациям третьих сторон, отражает правильное направление прогресса времени и исторического развития".

Николь Вербер
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