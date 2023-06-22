Россия и Китай могут создать собственный аналог "Оскара"

Россия и Китай могут создать аналог "Оскара" — Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Об этом сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова по итогам 23-го заседания подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Китай — одна из ведущих стран в сфере производства фильмов, и нам важна его поддержка в этой инициативе," — отметила она в своём телеграм-канале.

Впервые за последние три года встреча прошла в Хэйхэ в очном формате, а участие в мероприятии принял большой представительский состав. В ходе заседания стороны обсудили значимость проведения первого Российско-китайского библиотечного форума 24–25 июля 2023 года в Москве, обменных фестивалей культуры. Министр также отметила, что в ближайших планах подготовка программы событий Дорожной карты российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года.