Россия и Китай могут создать собственный аналог "Оскара"
Россия предложила Китаю создать евразийский аналог "Оскара" с киноакадемией
23-е заседание подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Обложка © Telegram / Ольга Любимова
Россия и Китай могут создать аналог "Оскара" — Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Об этом сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова по итогам 23-го заседания подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
"Предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Китай — одна из ведущих стран в сфере производства фильмов, и нам важна его поддержка в этой инициативе," — отметила она в своём телеграм-канале.
Впервые за последние три года встреча прошла в Хэйхэ в очном формате, а участие в мероприятии принял большой представительский состав. В ходе заседания стороны обсудили значимость проведения первого Российско-китайского библиотечного форума 24–25 июля 2023 года в Москве, обменных фестивалей культуры. Министр также отметила, что в ближайших планах подготовка программы событий Дорожной карты российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года.
Кстати, ранее глава китайского МИД Цинь Ган заявлял, что отношения Пекина и Москвы превосходят такие устаревшие модели, как "игра с нулевой суммой и противостояние блоков". Он подчеркнул, что связь двух государств не несёт угрозы другим странам, "не подвержена вмешательству и провокациям третьих сторон, отражает правильное направление прогресса времени и исторического развития".