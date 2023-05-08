В Китае заявили, что отношения с Россией "превосходят устаревшие модели"

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения Пекина и Москвы превосходят устаревшие модели. Об этом он сообщил в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat, текст которого приводит китайское дипведомство.

"[Отношения РФ и Китая] превосходят такие устаревшие модели, как игра с нулевой суммой и противостояние блоков", — сказал Цинь Ган.

По его словам, китайско-российские отношения не несут угрозы другим государствам, "не подвержены вмешательству и провокациям третьих сторон, отражают правильное направление прогресса времени и исторического развития". Кроме того, глава МИД КНР заметил, что те страны, которые стремятся обвинить Россию и Китай в заключении союзов, "судят со своей колокольни". Это типичное мышление холодной войны указывает на устарелость и скудость их мировоззрения, подчеркнул дипломат.

"Они видят лишь конфронтацию разных союзов однополярного мира, но не видят взаимовыгодного сотрудничества многополярного мира", — заключил Цинь Ган.