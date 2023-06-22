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22 июня, 11:48

В ЛДПР предложили назвать самую кровавую дату в истории России Днём Европы

Депутат Леонов предложил сделать 22 июня Днём Европы

Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов предложил сделать в России, Молдавии и на Украине 22 июня Днём Европы. Он напомнил, что такой праздник уже есть у двух последних государств, однако он отмечается 9 мая и знаменует победу над нацистской Германией. Новая же дата, считает парламентарий, куда логичнее: в этот день на нашу страну напал "практически весь Старый Свет".

"Под Гитлером были все: от испанцев и итальянцев до наших соседей румын и болгар — весь современный Евросоюз. Разве не повод им отмечать День Европы именно в эту кровавую дату?" отметил он в своём телеграм-канале.

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Сегодня Россия отмечает День памяти и скорби — ровно 82 года назад нацистская Германия напала на СССР. В связи с этим депутаты Госдумы почтили минутой молчания память советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, они всегда должны быть в наших сердцах.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
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