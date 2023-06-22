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22 июня, 11:53

ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев в России

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в России, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Задержан организатор противоправной деятельности, а также его пособники — шесть граждан РФ.

В ходе обысков сотрудники обнаружили лабораторию по изготовлению поддельных документов, а также изъяли ряд предметов, среди которых техника, различное оборудование, печати и поддельные документы.

"Изъяты 12 мобильных телефонов, два ноутбука, пять станков для резки, сшивки и ламинирования паспортов, 100 расшитых паспортов РФ, 50 голографических наклеек для паспортов РФ, 2000 листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в РФ и паспортов Абхазии, два клише из металла для печати обложек паспортов РФ и Абхазии, восемь печатей для проставления отметок в паспорте и поддельные бланки миграционных карт, видов на жительство в РФ и Словении, паспортов Абхазии и Южной Осетии, водительских удостоверений РФ, Украины и Словении", рассказали там.

Жителя Петербурга уличили в желании примкнуть к спецслужбам Украины

Жителя Петербурга уличили в желании примкнуть к спецслужбам Украины

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровского края, который финансировал ВСУ. Он переводил криптовалюту на счета благотворительных фондов, которые позже тратили деньги на закупку амуниции для украинских войск.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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