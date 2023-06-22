ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев в России

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в России, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Задержан организатор противоправной деятельности, а также его пособники — шесть граждан РФ.

"Изъяты 12 мобильных телефонов, два ноутбука, пять станков для резки, сшивки и ламинирования паспортов, 100 расшитых паспортов РФ, 50 голографических наклеек для паспортов РФ, 2000 листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в РФ и паспортов Абхазии, два клише из металла для печати обложек паспортов РФ и Абхазии, восемь печатей для проставления отметок в паспорте и поддельные бланки миграционных карт, видов на жительство в РФ и Словении, паспортов Абхазии и Южной Осетии, водительских удостоверений РФ, Украины и Словении", — рассказали там.