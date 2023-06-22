Бастрыкин: СК объявил в розыск 150 военных преступников

Россия объявила в розыск 150 военных, принимающих участие в преступлениях киевского режима. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления в мемориальном комплексе "Брестская крепость – герой" в День памяти и скорби.

"Мы объявили в розыск 150 военных преступников, квалифицировали как действия украинской военщины", — уточнил он.

В Бресте также состоялось совместное заседание коллегий следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь. Особое внимание участники мероприятия уделили аспектам совместной работы по отстаиванию исторической правды и недопущению фальсификации истории, а также героизации нацизма, ликвидации общего мемориального наследия.