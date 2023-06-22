Регион

Уведомления отключены

22 июня, 11:38

Бастрыкин: СК объявил в розыск 150 военных преступников

Россия объявила в розыск 150 военных, принимающих участие в преступлениях киевского режима. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления в мемориальном комплексе "Брестская крепость – герой" в День памяти и скорби.

"Мы объявили в розыск 150 военных преступников, квалифицировали как действия украинской военщины", уточнил он.

В Бресте также состоялось совместное заседание коллегий следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь. Особое внимание участники мероприятия уделили аспектам совместной работы по отстаиванию исторической правды и недопущению фальсификации истории, а также героизации нацизма, ликвидации общего мемориального наследия.

В СК заявили, что атака дрона на Воронеж была спланирована в интересах руководства Украины

В СК заявили, что атака дрона на Воронеж была спланирована в интересах руководства Украины

Лайф писал, что Следственный комитет расследует обстрел украинскими войсками пункта эвакуации гражданских в Голой Пристани Херсонской области. Одной из погибших оказалась беременная женщина.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Марина Калегина
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров