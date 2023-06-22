"У нас всё отлично": Помощница Тарасовой утверждает, что той не требуется помощь врачей
"360": Ассистентка Татьяны Тарасовой опровергла информацию о вызове скорой помощи
Информацию о том, что Татьяне Тарасовой вызвали скорую помощь, опровергла её ассистентка Аделина, пообщавшись с журналистами телеканала "360".
"Это кто вам сказал так? Не знаю, кто что пишет. У нас всё отлично", — так ответила Аделина на вопросы сотрудников телеканала. Отмечается, что сама Тарасова не ответила на звонок наших коллег.
Информацию о том, что заслуженному тренеру потребовалась помощь бригады врачей, ранее сегодня опубликовал телеграм-канал Mash. Сообщалось, что Тарасова, находясь дома, почувствовала головную боль и онемение в руках, после этого она потеряла сознание.
К слову, такое у Татьяны Тарасовой происходит не впервые. В начале июня в СМИ появилась информация о том, что она шесть раз за месяц вызывала к себе врачей скорой помощи. Однако сама Тарасова заявила Лайфу, что это враньё. Со слов тренера, она находилась дома в прекрасном самочувствии и не нуждалась в помощи медиков.
ТАСС / Валентина Певцова