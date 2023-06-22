"У нас всё отлично": Помощница Тарасовой утверждает, что той не требуется помощь врачей

Информацию о том, что Татьяне Тарасовой вызвали скорую помощь, опровергла её ассистентка Аделина, пообщавшись с журналистами телеканала "360".

"Это кто вам сказал так? Не знаю, кто что пишет. У нас всё отлично", — так ответила Аделина на вопросы сотрудников телеканала. Отмечается, что сама Тарасова не ответила на звонок наших коллег.

Информацию о том, что заслуженному тренеру потребовалась помощь бригады врачей, ранее сегодня опубликовал телеграм-канал Mash. Сообщалось, что Тарасова, находясь дома, почувствовала головную боль и онемение в руках, после этого она потеряла сознание.