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22 июня, 12:23

"У нас всё отлично": Помощница Тарасовой утверждает, что той не требуется помощь врачей

"360": Ассистентка Татьяны Тарасовой опровергла информацию о вызове скорой помощи

Информацию о том, что Татьяне Тарасовой вызвали скорую помощь, опровергла её ассистентка Аделина, пообщавшись с журналистами телеканала "360".

"Это кто вам сказал так? Не знаю, кто что пишет. У нас всё отлично",  так ответила Аделина на вопросы сотрудников телеканала. Отмечается, что сама Тарасова не ответила на звонок наших коллег.

Информацию о том, что заслуженному тренеру потребовалась помощь бригады врачей, ранее сегодня опубликовал телеграм-канал Mash. Сообщалось, что Тарасова, находясь дома, почувствовала головную боль и онемение в руках, после этого она потеряла сознание.

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К слову, такое у Татьяны Тарасовой происходит не впервые. В начале июня в СМИ появилась информация о том, что она шесть раз за месяц вызывала к себе врачей скорой помощи. Однако сама Тарасова заявила Лайфу, что это враньё. Со слов тренера, она находилась дома в прекрасном самочувствии и не нуждалась в помощи медиков.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Юрий Лысенко
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