Тарасова рассказала, в каком состоянии сейчас находится Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров потихоньку идёт на поправку, но выписывать его пока не готовы. Об этом рассказала порталу Woman.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова призналась, что недавно звонила лечащему врачу Костомарова и узнавала о его состоянии. По её словам, фигурист идёт на поправку, но выписать его медики пока не готовы.