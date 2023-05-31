Тарасова рассказала, в каком состоянии сейчас находится Костомаров
Тарасова рассказала, что врачи ещё не готовы выписать Романа Костомарова
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров потихоньку идёт на поправку, но выписывать его пока не готовы. Об этом рассказала порталу Woman.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Тарасова призналась, что недавно звонила лечащему врачу Костомарова и узнавала о его состоянии. По её словам, фигурист идёт на поправку, но выписать его медики пока не готовы.
"Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идёт, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее. А про операцию даже не слышала, ну, тут ничего не знаю", — пояснила Тарасова.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося сепсиса врачи вынуждены были провести несколько операций по ампутации. Недавно он впервые вышел на связь после госпитализации. Сейчас олимпиец испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей и продолжает тренировки по восстановлению мышц. Однако, несмотря на усилия врачей, Костомарова не удаётся вывести из состояния депрессии.
ТАСС / Бобылев Сергей