Авербух рассказал, какую роль жена Костомарова играет в восстановлении фигуриста
Авербух: Жена Костомарова оказывает ему большую поддержку
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию, сообщил хореограф, режиссёр Илья Авербух. Он призвал верить только той информации, которую предоставляет сам фигурист.
"Рома недавно выложил пост в соцсетях, когда у него будет новая информация, он сам её предоставит... С ним я связываюсь раз в три-четыре дня. Всему, что идёт от телеграм-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе", — сказал он в беседе с ТАСС.
Авербух отметил, что Костомаров — настоящий боец и герой, а самое главное сейчас, чтобы он прошёл реабилитацию. Кроме того, со спортсменом ежедневно находится его жена Оксана — и это очень важно для спортсмена. Супруга оказывает ему большую и очень важную поддержку.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося сепсиса врачи вынуждены были провести несколько операций по ампутации. Недавно он впервые вышел на связь после госпитализации. Сейчас олимпиец испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей и продолжает тренировки по восстановлению мышц. Однако, несмотря на усилия врачей, Костомарова не удаётся вывести из состояния депрессии.
ТАСС / Елена Никитченко