Авербух рассказал, какую роль жена Костомарова играет в восстановлении фигуриста

"Рома недавно выложил пост в соцсетях, когда у него будет новая информация, он сам её предоставит... С ним я связываюсь раз в три-четыре дня. Всему, что идёт от телеграм-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе", — сказал он в беседе с ТАСС.