Костомаров продолжает в больнице тренировки по восстановлению мышц
Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает в больнице тренировки по восстановлению мышц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника агентства, спортсмен "набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время". Пока Костомаров будет находиться в реанимационной палате. При этом у него нормальное настроение.
Ранее Лайф писал, что Костомаров впервые после госпитализации вышел на связь с подписчиками. Он признался, что его лечащие врачи и правда "вытащили его с того света". Спортсмен до сих пор находится под контролем медиков. В начале года Костомарова госпитализировали с пневмонией. У него начался сепсис, из-за которого пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей спортсмена. Также уточнялось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности.
ТАСС / Пётр Ковалёв