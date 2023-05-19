Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает в больнице тренировки по восстановлению мышц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, спортсмен "набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время". Пока Костомаров будет находиться в реанимационной палате. При этом у него нормальное настроение.