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19 мая, 07:10

Костомаров продолжает в больнице тренировки по восстановлению мышц

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает в больнице тренировки по восстановлению мышц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Врач предложил Костомарову присмотреться к паралимпийским соревнованиям

Врач предложил Костомарову присмотреться к паралимпийским соревнованиям

По словам собеседника агентства, спортсмен "набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время". Пока Костомаров будет находиться в реанимационной палате. При этом у него нормальное настроение.

Ранее Лайф писал, что Костомаров впервые после госпитализации вышел на связь с подписчиками. Он признался, что его лечащие врачи и правда "вытащили его с того света". Спортсмен до сих пор находится под контролем медиков. В начале года Костомарова госпитализировали с пневмонией. У него начался сепсис, из-за которого пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей спортсмена. Также уточнялось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности.

Костомарову поставили первые протезы

Костомарову поставили первые протезы

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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