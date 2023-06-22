Нейросеть проиллюстрировала бессмертные строки песни "Священная война"

В честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны с помощью нейросети проиллюстрировали бессмертные строки песни "Священная война". Считается, что её всего за одну ночь — с 22 на 23 июня 1941 года — написал советский поэт Василий Лебедев-Кумач.

Текст песни "Священная война", проиллюстрированный нейросетью. Видео © RT

Искусственный интеллект подобрал картины, соответствующие каждой строчке этого великого произведения. Что получилось в итоге, показали наши коллеги из RT.