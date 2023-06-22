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22 июня, 12:51

Нейросеть проиллюстрировала бессмертные строки песни "Священная война"

В честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны с помощью нейросети проиллюстрировали бессмертные строки песни "Священная война". Считается, что её всего за одну ночь — с 22 на 23 июня 1941 года — написал советский поэт Василий Лебедев-Кумач.

Текст песни "Священная война", проиллюстрированный нейросетью. Видео © RT

Искусственный интеллект подобрал картины, соответствующие каждой строчке этого великого произведения. Что получилось в итоге, показали наши коллеги из RT.

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

Опрос ВЦИОМ, приуроченный ко Дню памяти и скорби, показал, что 75% россиян помнят дату начала Великой Отечественной войны. 53% респондентов признались, что ежегодно 22 июня делают что-то особенное, чтобы почтить память павших в семейном кругу.

Обложка ©

RT

Юрий Лысенко
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