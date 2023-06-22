Экономный директор уральского завода поставил сотрудникам пиратский "1С" и теперь сядет

Директор завода консервов на Урале решил сэкономить на лицензионном программном обеспечении для сотрудников и устанавливал им на компьютеры взломанные версии "1С". Но время "расплаты" всё же пришло, и теперь он может сесть в тюрьму на шесть лет, пишет SHOT.

Речь идёт о главе Красноуфимского завода диетических продуктов. Александр решил, что найдёт лучшее применение 181 тысяче рублей, которые нужно было заплатить за установку лицензионного ПО, и начал искать обходные пути. В итоге его хитрая схема вскрылась, в офис нагрянули полицейские и задержали предприимчивого босса. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение авторских и смежных прав".