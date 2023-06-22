Регион

Уведомления отключены

22 июня, 13:03

Экономный директор уральского завода поставил сотрудникам пиратский "1С" и теперь сядет

6 лет тюрьмы грозит директору завода на Урале за установку пиратского "1С"

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Директор завода консервов на Урале решил сэкономить на лицензионном программном обеспечении для сотрудников и устанавливал им на компьютеры взломанные версии "1С". Но время "расплаты" всё же пришло, и теперь он может сесть в тюрьму на шесть лет, пишет SHOT.

Речь идёт о главе Красноуфимского завода диетических продуктов. Александр решил, что найдёт лучшее применение 181 тысяче рублей, которые нужно было заплатить за установку лицензионного ПО, и начал искать обходные пути. В итоге его хитрая схема вскрылась, в офис нагрянули полицейские и задержали предприимчивого босса. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение авторских и смежных прав".

Два российских сериала обошли приквел "Игры престолов" по числу пиратских ссылок

Два российских сериала обошли приквел "Игры престолов" по числу пиратских ссылок

Кстати, ранее Лайф уже рассказывал, когда человека могут привлечь к ответственности за пиратский контент. Стоит отметить важный момент: административная или уголовная ответственность грозит именно за распространение пиратского цифрового контента. При обычном просмотре нелицензионки можно быть спокойным.

Николь Вербер
  • Новости
  • Сервисы и приложения
  • Наука и Технологии
  • Криминал
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров