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22 июня, 12:48

Шольц сделал неожиданное заявление об Украине

Шольц напомнил, что Украина сама признала невозможность вступления в НАТО

Украина сама осознаёт, что пока вариантов попасть в НАТО у неё нет. Об этом напомнил немецкий канцлер Олаф Шольц, чьи слова приводит ZDF.

"Украинское правительство само заявило, что о вступлении в альянс не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной", — сказал политик.

При этом Шольц подчеркнул, что самой главной задачей на сегодняшний день остаётся укрепление боеспособности Украины.

Глава офиса Зеленского попросил у НАТО "конкретного сигнала"

Глава офиса Зеленского попросил у НАТО "конкретного сигнала"

Разговоры о вступлении НАТО в Украину ведутся давно, и, что интересно, далеко не все члены альянса поддерживают эту идею. Как считает глава Незалежной Владимир Зеленский, страны препятствуют членству Киева в связи с тем, что боятся реакции России.

Обложка ©

ТАСС / AP / Markus Schreiber

Максим Плетнёв
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