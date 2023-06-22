Шольц сделал неожиданное заявление об Украине
Шольц напомнил, что Украина сама признала невозможность вступления в НАТО
Украина сама осознаёт, что пока вариантов попасть в НАТО у неё нет. Об этом напомнил немецкий канцлер Олаф Шольц, чьи слова приводит ZDF.
"Украинское правительство само заявило, что о вступлении в альянс не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной", — сказал политик.
При этом Шольц подчеркнул, что самой главной задачей на сегодняшний день остаётся укрепление боеспособности Украины.
Разговоры о вступлении НАТО в Украину ведутся давно, и, что интересно, далеко не все члены альянса поддерживают эту идею. Как считает глава Незалежной Владимир Зеленский, страны препятствуют членству Киева в связи с тем, что боятся реакции России.
ТАСС / AP / Markus Schreiber