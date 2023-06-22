Назван лучший для жизни город мира
The Economist: Вена снова признана лучшим городом мира для жизни
Австрийская столица уже второй раз подряд признана лучшим городом для жизни. Ежегодный рейтинг публикует на своих страницах журнал Economist. Его авторы утверждают, что оценивали города по 30 показателям, в том числе по таким категориям, как стабильность, медицина, культура, экология, транспортная доступность и другие.
В десятку самых удобных для жизни городов также вошли Копенгаген, Мельбурн, Сидней, Ванкувер, Цюрих, Калгари (Канада), Женева, Торонто, Осака и Окленд. А вот Москве европейские эксперты отвели лишь 96 место.
На последних строчках расположились Дамаск, Триполи, Алжир, Лагос, Карачи, Порт-Морсби (столица Папуа – Новой Гвинеи), Дакка (Бангладеш), Хараре (столица Зимбабве), Киев и Дуала (крупнейший город Камеруна).
Ранее Лайф писал, что Москва и Санкт-Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира, но они даже не в топ-30.
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