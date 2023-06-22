Турецкий ЦБ за раз поднял ключевую ставку почти вдвое

Центробанк Турции объявил о повышении ключевой ставки с 8,5% до 15%, пишет RT со ссылкой на решение регулятора по итогам заседания Комитета по денежно-кредитной политике. Оно было принято в рамках мер по борьбе с кризисом и ужесточения денежно-кредитной политики.

"Комитет принял решение увеличить ставку аукциона недельного репо с 8,5 до 15%. Совет директоров ЦБ решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен", — говорится в опубликованном сообщении.

В последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в марте 2021 года, когда она составила 19%. В заявлении также подчёркивается, что ужесточение денежно-кредитной политики будет усиливаться по мере необходимости до достижения значительного улучшения прогноза инфляции.