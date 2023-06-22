Регион

Уведомления отключены

22 июня, 13:48

Родителям рассказали, с какого возраста детям следует перестать ходить на пляж голышом

Психолог Климова: Важно надевать на детей плавки и купальник с раннего возраста

Родителям необходимо надевать детям плавки и купальник на пляже с самого раннего возраста, а младенцам — специальные плавки. Об этом заявила специалист по половому воспитанию, автор книги "Всё, что ты хотела узнать о переходном возрасте" Любовь Климова.

Во-первых, по её словам, это вопрос гигиены, так как горячий песок, камни и морская вода могут стать причиной ожогов, ссадин и инфекций на гениталиях ребёнка.

"Также на пляже актуальны правила купальника: никто не должен видеть, фотографировать или прикасаться к интимным частям тела. Исключений не должно быть", отметила она в беседе с "Газетой.ру".

"Правило купальника", объяснила психолог, гласит о недопустимости показывать что-либо находящееся под нижним бельём. Объяснить это ребёнку необходимо уже в два-три года, чтобы к пяти годам у него сформировалось нормальное чувство стыдливости, из-за которого он должен начать стесняться переодеваться при родителях и даже при сверстниках одного пола.

Кроме того, добавила Климова, важно уважать чувства ребёнка и не высмеивать его фразами вроде "Ты что, стесняешься?" или "Что мы там не видели?". Подобное поведение может ранить его, предупредила специалист.

"Наоборот, важно подтвердить, что чувство стыда и стеснения это правильно. Поэтому на пляже ребёнок всегда должен быть в плавках или купальнике. А переодеваться — в специально оборудованной раздевалке, как и взрослые", заключила она.

Нейропсихолог назвала 3 способа помочь ребёнку завести друзей

Нейропсихолог назвала 3 способа помочь ребёнку завести друзей

Ранее психолог Екатерина Маденко призвала родителей не запрещать своим дочкам пользоваться макияжем. По её словам, подобное поведение чада является нормальным в период взросления. Вместо ограничений специалист рекомендует стать другом ребёнка, научив его тонкостям ухода за собой.

Обложка ©

ТАСС / Елена Верещака

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • Отношения / Психология
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров