Родителям рассказали, с какого возраста детям следует перестать ходить на пляж голышом

Родителям необходимо надевать детям плавки и купальник на пляже с самого раннего возраста, а младенцам — специальные плавки. Об этом заявила специалист по половому воспитанию, автор книги "Всё, что ты хотела узнать о переходном возрасте" Любовь Климова.

Во-первых, по её словам, это вопрос гигиены, так как горячий песок, камни и морская вода могут стать причиной ожогов, ссадин и инфекций на гениталиях ребёнка.

"Также на пляже актуальны правила купальника: никто не должен видеть, фотографировать или прикасаться к интимным частям тела. Исключений не должно быть", — отметила она в беседе с "Газетой.ру".

"Правило купальника", объяснила психолог, гласит о недопустимости показывать что-либо находящееся под нижним бельём. Объяснить это ребёнку необходимо уже в два-три года, чтобы к пяти годам у него сформировалось нормальное чувство стыдливости, из-за которого он должен начать стесняться переодеваться при родителях и даже при сверстниках одного пола.

Кроме того, добавила Климова, важно уважать чувства ребёнка и не высмеивать его фразами вроде "Ты что, стесняешься?" или "Что мы там не видели?". Подобное поведение может ранить его, предупредила специалист.

"Наоборот, важно подтвердить, что чувство стыда и стеснения — это правильно. Поэтому на пляже ребёнок всегда должен быть в плавках или купальнике. А переодеваться — в специально оборудованной раздевалке, как и взрослые", — заключила она.