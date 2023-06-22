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22 июня, 13:28

Власти Курской области запретили почти все массовые мероприятия в регионе

Врио губернатора Смирнов запретил массовые мероприятия в Курской области

Власти Курской области запретили проводить в регионе массовые публичные мероприятия. Запрет будет действовать до тех пор, пока в граничащем с Украиной регионе введён режим среднего уровня реагирования.

Документ за подписью исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова опубликован на сайте областного правительства.

"Постановляю: запретить на территории Курской области проведение массовых публичных мероприятий, за исключением мероприятий, посвящённых государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам, проводимых органами публичной власти", — говорится в документе.

Как поясняется в постановлении, решение было принято ради усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с требованиями президента России Владимира Путина, которые он излагал в указе от 19 октября прошлого года.

Запрет, вероятно, связан с участившимися атаками украинских беспилотников на регион. Так, например, вчера ВСУ пытались долететь до деревни Елизаветовка Глушковского района. Но дроны преодолели меньше ста метров российской территории, после чего были уничтожены.

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gorsobranie-kursk.ru

Максим Плетнёв
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