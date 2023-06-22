Власти Курской области запретили почти все массовые мероприятия в регионе

Власти Курской области запретили проводить в регионе массовые публичные мероприятия. Запрет будет действовать до тех пор, пока в граничащем с Украиной регионе введён режим среднего уровня реагирования.

Документ за подписью исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова опубликован на сайте областного правительства.

"Постановляю: запретить на территории Курской области проведение массовых публичных мероприятий, за исключением мероприятий, посвящённых государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам, проводимых органами публичной власти", — говорится в документе.

Как поясняется в постановлении, решение было принято ради усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с требованиями президента России Владимира Путина, которые он излагал в указе от 19 октября прошлого года.