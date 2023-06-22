В Госдуме призвали разрешить госпитализацию детей до 5 лет только с мамой или папой

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил повысить возраст детей, которых при госпитализации могут сопровождать мама или папа, причём родителям будут выделять отдельное спальное место и питание. Такое обеспечение взрослым будет полагаться в тех случаях, когда им будет необходимо провести значительное время в медицинском учреждении вместе со своим ребёнком.

Депутат напомнил, что сейчас по закону бесплатное место и питание в медучреждении полагается взрослому, если его госпитализированный ребёнок не достиг четырёхлетнего возраста. Такой порядок не вполне справедлив, считает парламентарий, ведь в четыре года дети ещё несамостоятельны. Отсюда и идея повысить возраст таких детей до пяти лет — возраста старшей группы детского сада.

"В дальнейшем, конечно, необходима реформа всей системы с увеличением финансирования здравоохранения и, как следствие, постепенным повышением возраста такой "самостоятельной" госпитализации", — уточнил Чернышов в беседе с журналистами Ura.ru.