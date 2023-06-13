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13 июня, 12:25

Детей на уроки физкультуры будут допускать только при наличии медсправки

Путин подписал закон о допуске к физкультуре только школьников с медсправками

В России школьников будут допускать к урокам физкультуры только при наличии медицинской справки, выданной по результатам профосмотра. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместе с тем устанавливается обязанность школ обеспечивать организацию оказания первой помощи детям. Согласно новым правилам, этим смогут заниматься учителя и другие лица при наличии соответствующей подготовки.

В пояснительной записке к закону обращается внимание на рост числа случаев резкого ухудшения здоровья учащихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства. В связи с этим остро стоит вопрос, чтобы помощь детям оказывали работники школ до прибытия медиков.

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Ранее Владимир Путин поручил ввести черчение в российских школах со следующего года. С такой просьбой к главе государства обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона уточнил, что к этому призывали инженеры, конструкторы и технологи. Кроме того, с инициативой возвращения черчения в школы выступали и депутаты Госдумы. В Минпросвещения рассматривают возможность создания нового учебника по черчению.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Иван Косицын
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