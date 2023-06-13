Детей на уроки физкультуры будут допускать только при наличии медсправки

В России школьников будут допускать к урокам физкультуры только при наличии медицинской справки, выданной по результатам профосмотра. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместе с тем устанавливается обязанность школ обеспечивать организацию оказания первой помощи детям. Согласно новым правилам, этим смогут заниматься учителя и другие лица при наличии соответствующей подготовки.