В России могут создать новый учебник по черчению
Кравцов: Минпросвещения может создать новый учебник по черчению
Минпросвещения рассматривает возможность создания нового учебника по черчению. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Посмотрим, как улучшить учебник, возможно, создадим новый, современный учебник по черчению", — сказал он.
Как пишет RT, ранее президент России Владимир Путин поручил ввести черчение в российских школах со следующего года. С такой просьбой к главе государства обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона уточнил, что к этому призывали инженеры, конструкторы и технологи. Кроме того, с инициативой возвращения черчения в школы выступали и депутаты Госдумы.
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